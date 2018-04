Verpleger vast na verdachte sterfgevallen

Het parket van het Belgische Namen heeft een verpleegkundige laten oppakken die in verband wordt gebracht met 21 verdachte sterfgevallen. Volgens Belgische media is de man opgepakt op verdenking van doodslag en vergiftiging.

De zaak kwam aan het rollen toen de familie van een van de overleden personen een klacht indiende. Volgens een bron bij het onderzoek werd toen ontdekt dat die persoon, die daarvoor in prima conditie verkeerde, was overleden door een injectie met insuline.

De verpleger is daarna opgepakt en wijst volgens zijn advocaat de beschuldigingen af. De man werkte in een verpleeghuis in Meux ten noorden van de stad Namen. Daar zouden ook de meeste verdachte sterfgevallen zijn geregistreerd.