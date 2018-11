Veroordelingen voor moord op milieuactiviste

Een rechtbank in Honduras heeft donderdag zeven mannen schuldig bevonden aan de moord op de vooraanstaande milieuactiviste Berta Cáceres, in 2016. In januari wordt de strafmaat bekend. De zeven maken kans op gevangenisstraffen tot dertig jaar.

Twee mannen lopen bovendien risico op een hogere straf, omdat ze ook schuldig zijn bevonden aan poging tot moord op de Mexicaanse activist Gustavo Castro, die bij Cáceres was toen zij werd aangevallen. Een verdachte werd vrijgesproken. Het veronderstelde brein achter de moord, een voormalig directeur van energiebedrijf DESA, wordt apart berecht.

Onder de veroordeelden zijn een legerofficier en twee medewerkers van DESA. Cáceres zette zich in voor de rechten van de Lenca-indianen en streed tegen de bouw van de omstreden waterkrachtcentrale Agua Zarca door Desa. Voor haar werk als coördinator van de raad voor inheemse bevolkingsgroepen in Honduras kreeg ze de gerenommeerde Goldman-milieuprijs.