Veroordeling Duitse arts om promoten abortus teruggedraaid

Een Duitse rechter heeft woensdag in hoger beroep de veroordeling van een arts wegens ongeoorloofd reclame maken voor zwangerschapsafbreking teruggedraaid.

Dat meldden Duitse media woensdag. Kristina Hänel was in november 2017 door het Landgericht in Gießen tot een boete van 6000 euro veroordeeld omdat zij op haar website reclame voor abortus maakte. Dat streed volgens de rechter met een bepaling in het wetboek van strafrecht die het openlijk aanbieden, aankondigen of aanprijzen van zwangerschapsafbreking verbiedt.

Het vonnis leidde tot een breed debat in Duitsland over de vraag hoe ver een arts mag gaan in het verstrekken van informatie over mogelijkheden voor abortus, zonder daarbij de wet te overtreden.

Volgens de advocaat van Hänel was het betreffende artikel uit het wetboek van strafrecht in strijd met de Duitse grondwet omdat het de beroepsvrijheid van artsen en het recht op informatie van vrouwen aantastte.

Toegevoegd

Om die reden werd in maart een alinea aan het artikel toegevoegd die artsen, ziekenhuizen en andere instellingen richtlijnen biedt voor het verstrekken van informatie over abortus.

De beroepsrechter van het Oberlandgericht in Frankfurt heeft de zaak van Hänel terugverwezen naar de lagere rechtbank in Gießen. Die moet zich nu op basis van het nieuwe, uitgebreide wetsartikel opnieuw over de zaak buigen. De rechter in Frankfurt liet alvast wel doorschemeren dat de nieuwe bepaling vermoedelijk gunstiger uitpakt voor de Duitse arts.

Een Berlijnse rechter veroordeelde vorige maand gynaecologen Bettina Gaber en Verena Weyer beiden tot een boete van 2000 euro voor het overtreden van het verbod op het promoten van abortus.