Veroordeelde zwager koning vrijwilliger

De zwager van de Spaanse koning Felipe VI, die in 2018 tot vijf jaar en tien maanden cel is veroordeeld wegens corrupte praktijken, is in het kader van zijn straf begonnen vrijwilligerswerk buiten de gevangenismuren te doen. Spaanse media meldden dat de 51-jarige Iñaki Urdangarin, getrouwd met een zus van de koning, Cristina, donderdag is aangekomen bij een religieuze charitatieve instelling in Madrid om er werk te verrichten. Hij mag van de rechter twee dagen per week maximaal 8 uur per dag vrijwilligerswerk doen.

Urdangarin zit alleen op een aparte afdeling van een vrouwengevangenis bij Avila en heeft geen contact met andere gedetineerden. Zijn gezin is niet in de buurt. Cristina de Borbón woont met hun twee jongste kinderen in Genève, en zijn twee oudste zonen wonen en werken in Londen en Nantes.

Urdangarin mag vanaf november dit jaar de rechter om meer verloven gaan vragen op grond van het feit dat hij dan een kwart van zijn celstraf heeft uitgezeten. Hij komt naar verwachting uiterlijk in april 2024 vrij.