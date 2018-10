Verongelukte limo mocht de weg niet op

De verlengde limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York was vorige maand niet door de keuring gekomen. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York gezegd, melden lokale media.

Door het ongeval in het stadje Schoharie, 270 kilometer ten noorden van de stad New York, kwamen twintig mensen om het leven. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009.

„De bestuurder van het voertuig had niet de juiste papieren om met het voertuig te werken”, zei Cuomo tegen verslaggevers in Manhattan. „Ten tweede was het voertuig vorige maand niet door de inspectie gekomen van het ministerie van Vervoer van de staat van New York.” Hij voegde eraan toe dat de limousine „niet op de weg mocht zijn”.