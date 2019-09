Vernietigende orkaan Dorian treft de Bahama’s

De zeer gevaarlijke orkaan ‘Dorian’ bereikte zondag met windsnelheden tot 295 kilometer per uur de Bahama’s. De situatie is levensbedreigend, waarschuwde het National Hurricane Center (NHC) in Miami. Er dreigen vloedgolven tot zeven meter hoogte. Het centrum van de storm stuitte zondagmiddag op het noordelijke eiland Abaco. Er is te vrezen voor „extreme vernietiging”, zei het NHC.

Dorian is een „catastrofale” orkaan van de categorie 5. Het is de zwaarste orkaan die de Bahama’s ooit trof sinds het begin van de metingen, zei het Amerikaanse orkaancentrum. De autoriteiten van de archipel ten zuidoosten van Florida, met iets minder dan 400.000 inwoners, hadden de inwoners eerder opgeroepen naar schuilplaatsen en hogere gebieden te gaan. Het centrum van de orkaan beweegt zich slechts langzaam naar het westen, dus hij kan nog tot maandag over de archipel razen en ernstige schade veroorzaken.

Een lokaal radiostation meldde dat mensen om hulp vroegen nadat de wind het dak van het Island Breezes Hotel in Marsh Harbour op Abaco had weggeblazen.

Volgens eerdere voorspellingen zou de orkaan maandag licht afzwakken en in de nacht van maandag naar dinsdag net voor de oostkust van Florida naar het noorden afdraaien. De Amerikaanse staten Florida, Georgia en South Carolina hebben de noodtoestand al uitgeroepen.