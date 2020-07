Vernietigend boek van nicht Trump niet aan te slepen

Een vernietigend boek van de nicht van de Amerikaanse president Trump over haar oom, is niet aan te slepen. De uitgever gaf enkele dagen na verschijning al opdracht tot de 14e druk, waardoor de totale oplage de 1.150.000 overtreft.

Het boek was al meteen de grootste bestseller van uitgeverij Simon&Schuster ooit. Op de eerste dag werden 950.000 exemplaren verkocht in print, ebook of e-audioboek, melden Amerikaanse media. Het gaat hier ook om bestellingen.

In het boek Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man vertelt nicht Mary Trump hoe het was om op te groeien in de Trump-familie, met haar vader als oudere broer van de latere president. Ze waarschuwt voor een herverkiezing van oom Donald. De familie probeerde tevergeefs publicatie tegen te houden.