Vernielingen bij graf Pétain

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag vernielingen aangericht bij het graf van de Franse maarschalk Philippe Pétain in Port-Joinville op het eiland Yeu. Volgens de krant Le Parisien werd de politie gealarmeerd omdat er een container bij het graf in brand was gestoken.

Bij het graf was een kruis vernield en er waren leuzen op de grafsteen geschilderd.

Pétain overleed in juli 1953 op 95-jarige leeftijd. Hij zat in Port-Joinville een levenslange gevangenisstraf uit vanwege collaboratie met de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.