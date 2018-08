Vermoorde journalisten CAR zijn Russen

De drie journalisten die in de nacht van maandag op dinsdag in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn vermoord, zijn Russen. De heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou woensdag verklaard.

De drie waren daar in verband met een onderzoek naar de activiteiten van Russische huurlingen. Het onderzoek was een project van de Kremlin-criticaster Michail Chodorkovski, de voormalige eigenaar van oliemaatschappij Yukos. Die toonde zich „geschokt” door de dood van de reporters.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou waren de drie als toerist het land in gereisd en niet als journalisten. Volgens lokale autoriteiten waren ze overvallen door gewapende mannen. Hun lichamen werden in de stad Dekoua ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangui gevonden.

Rusland zet volgens vele berichten naast militairen ook huurlingen van de groep-Wagner in. De naam is een synoniem voor de oprichter, een voormalig officier van de geheime dienst.