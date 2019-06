„Vermoorde halfbroer Kim Jong-un spion CIA”

De vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was volgens The Wall Street Journal een informant van de CIA. De halfbroer, Kim Jong-nam, werd in 2017 in Maleisië vergiftigd met dodelijk zenuwgas op het vliegveld van Kuala Lumpur.

De krant baseert zich op anonieme bronnen. Kim-Jong-Nam woonde jaren buiten Noord-Korea en zou niet bijzonder nuttig voor de CIA zijn geweest. Toch zou hij op de dag van de moord een ontmoeting hebben met zijn CIA-contact.

Noord-Korea heeft altijd ontkend achter de moord op Kim Jong-nam te zitten.