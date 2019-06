Vermoorde Duitse politicus Lübcke begraven

De vermoorde Duitse politicus Walter Lübcke (65) is zaterdag bijgezet in zijn woonplaats Wolhagen-Istha bij de stad Kassel. Honderden mensen woonden de begrafenis bij. Donderdag kwamen al 1300 mensen in Kassel bijeen om de CDU-politicus te herdenken tijdens een rouwdienst.

Lübcke, de voorzitter van de regionale raad van Kassel, werd begin deze maand op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd. Hij stierf kort daarna.

Wie Lübcke doodschoot en waarom zoekt de politie nog uit. Er zitten vijftig rechercheurs op de zaak.