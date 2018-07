Vermoord, gevallen: de doden van de Tiber

Ieder jaar worden er tientallen lichamen in de Italiaanse rivier de Tiber gevonden: omgekomen door moord, zelfdoding of zelfoverschatting. Vroeger ontfermde een rooms-katholieke broederschap zich over de lichamen, tegenwoordig doet het gerechtelijk Bureau Sterfgevallen dat.

Het is onbekend wat er in het hoofd van de jonge vader omging die begin maart het Tiberziekenhuis in Rome bezocht. Hij bezocht zijn vriendin in het kraambed, nadat ze vijf dagen eerder bevallen was van hun kind. Na het bezoek dronk de man koffie op de derde etage. Daarna opende hij het raam en sprong. Hij kwam op de kademuur van de Tiber terecht en was op slag dood. Familieleden vertelden de politie later dat hij onlangs werkloos was geworden.

De jonge vader was een van de naar schatting tientallen doden die jaarlijks in of langs de Tiber vallen. Vijf weken geleden nog maakte een Braziliaanse toerist die op de hoge kademuur zat een dodelijke val van 10 meter. Het is onbekend of er in dit geval alcohol in het spel was, maar er zijn geregeld ongevallen met dronken toeristen. De afgelopen vijf jaar kwamen er in en bij de rivier alleen al vijf Amerikaanse studenten om.

De Tiber heeft aantrekkingskracht op wanhopige mensen die zich van het leven willen beroven. In december wierpen zich op één dag zelfs vier mensen, onafhankelijk van elkaar, in de rivier. De politie kon drie van hen redden. In de lokale pers gingen er direct stemmen op om beschermingsnetten onder bruggen en kademuren te hangen. Maar tot concrete actie is het niet gekomen. Het zou ook geen eenvoudige taak zijn. Zo’n dertig bruggen overspannen de rivier in Rome, de kades zijn tientallen kilometer lang.

Tatoeages

De afgelopen 45 jaar zijn uit de Tiber in Rome 220 lichamen van mensen opgevist van wie de identiteit onbekend is. In veel gevallen lijkt het om moord te gaan. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een register bijgehouden waarin enkel de veelal summiere feiten staan. Over een man die in het water bij de Ponte Marconi in 2011 werd gevonden, vermeldt het bijvoorbeeld dat hij veertien tatoeages had, waaronder een kruis en een zeepaardje. Zijn lichaam was bedekt met littekens.

Soms heeft de politie succes met de identificatie – wat dat betreft zijn tatoeages een bron van informatie. Zo viste de politie twee jaar geleden een getatoeëerd been uit de Tiber. Uit de afbeelding en de teksten bleek dat het om een fanatieke voetbalsupporter ging, waarna identificatie volgde. Van de man, die een lang strafblad had, was al weken niets meer vernomen. Onbekenden hadden hem kennelijk vermoord en in delen achtergelaten.

Kroonluchters

Niet-geïdentificeerde doden in de Tiber zijn geen noviteit. In de tijd dat de paus het in Rome voor het zeggen had, ontfermde een speciale rooms-katholieke broederschap zich over de lichamen. Zo’n drie eeuwen lang, tot aan het jaar 1896, visten de broeders de lichamen uit de Tiber en zorgden ze voor een christelijke begrafenis. Of, misschien beter gezegd: wat daarvoor doorgaat. Luguber detail is dat van de botten en skeletten van wel 8000 lichamen versieringen, beeldhouwwerken en kroonluchters zijn gemaakt. Die zijn nog steeds in de kerk van de broederschap te zien.

Ook het Bureau Sterfgevallen is toegankelijk. De rechtbank in Rome heeft dit kantoor in 2017 ingesteld om met moderne onderzoeksmiddelen en eventueel het heropenen van graven de vele anonieme Tiberdoden een naam en een gezicht te geven.