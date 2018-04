Vermont wil toeristen aan het werk zetten

De noordoostelijke Amerikaanse staat Vermont is blij met de circa 13 miljoen toeristen per jaar die onder meer van de natuur komen genieten. Maar de autoriteiten willen ze deze zomer ook laten zien dat er gewerkt moet worden en dat daar meer mensen voor nodig zijn.

De overheid heeft daarom met onder meer het bureau voor toerisme een programma opgezet dat toeristen en dagjesmensen uit de hotels, bungalowparken of toeristische trekpleisters moet lokken, meldde The Washington Post.

Ze krijgen bijvoorbeeld rondleidingen in ondernemingen of bedrijven aangeboden. Of een tochtje naar een school om te zien hoe goed die zijn en hoe gering het aantal kinderen per klas. Voorts staan er deze zomer makelaars klaar om toeristen mee te nemen op een tochtje langs de mooie en goedkope huizen in de staat waar onroerend goed veel goedkoper is dan in New York of Boston.

Het aantal inwoners van de kleine staat is circa 623.000 en de bevolking vergrijst. Volgens een onderzoek wordt, als het zo doorgaat, de beroepsbevolking in Vermont in 2040 10 procent kleiner.