Vermoedelijke honingdief dood na bijensteken

Een 58-jarige Pool is overleden nadat hij talloze keren door bijen was gestoken. De politie meldde donderdag dat de man vermoedelijk honing uit bijenkorven aan het stelen was toen de insecten hem aanvielen.

Familieleden waren op zoek naar de man gegaan omdat hij al een tijdje niets van zich had laten horen. Ze vonden hem dood terug, maar wisten niet waaraan hun familielid was overleden. Dat werd pas duidelijk toen een imker zich bij de politie meldde om te zeggen dat zijn bijenkorven waren beschadigd.

Een arts onderzocht de man en stelde vast dat bijensteken hadden bijgedragen aan de dood van het slachtoffer.