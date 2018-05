Vermoedelijk veel slachtoffers na crash Cuba

Drie inzittenden van het Cubaanse ramptoestel dat vrijdag neerstortte bij Havana zijn levend aangetroffen. Het zouden drie vrouwen zijn. Zij liggen ernstig gewond in het ziekenhuis, berichten Cubaanse media. Voor het leven van de circa 110 andere inzittenden van het toestel wordt gevreesd.

De directeur van een ziekenhuis in Havana zei dat vier gewonden zijn binnengebracht na de crash. Eén van hen zou inmiddels zijn overleden.

De autoriteiten op Cuba zijn na de vliegtuigcrash op het eiland begonnen met het identificeren van lichamen. President Miguel Díaz-Canel zei dat de brand op de rampplek inmiddels is geblust. De president sprak eerder al de vrees uit dat er veel slachtoffers zijn gevallen door de crash.

Over het exacte aantal inzittenden bestaat nog onduidelijkheid. Cubaanse media berichten over 104 of 105 passagiers, onder wie meerdere kinderen. Ook zouden negen bemanningsleden aan boord zijn geweest.