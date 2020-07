Vermoedelijk meerdere doden door noodweer in Japan

Door noodweer in het zuidwesten van Japan zijn vermoedelijk meerdere doden gevallen. Bij veertien bewoners van een overstroomd verzorgingshuis is volgens een lokale bestuurder „hart- en ademstilstand” vastgesteld. Die term wordt in Japan vaak gebruikt voordat een arts de dood officieel bevestigt. Ook twee Japanners die door modderstromen zijn getroffen, hebben dat vermoedelijk niet overleefd. Zeker negen mensen worden vermist.

Grote delen van de provincies Kumamoto en Kagoshiima, op het hoofdeiland Kyushu, zijn getroffen door hevige regenval. Die veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. Meer dan 200.000 Japanners zijn opgeroepen hun huis te verlaten en ergens anders een veilig onderkomen te zoeken.

De regering heeft de hoogste alarmfase uitgeroepen en ongeveer 10.000 militairen gestuurd naar het getroffen gebied om bewoners te evacueren. Ook wordt noodhulp verstrekt. President Abe waarschuwde dat de zware regenval waarschijnlijk tot zondag zal aanhouden.

Op luchtopnames op de Japanse televisie is te zien dat hele woonwijken onder water staan, delen van huizen en auto’s door het water zijn meegesleurd en bomen zijn ontworteld.