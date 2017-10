Vermoedelijk lijk van Maldonado gevonden

Vermoedelijk is het stoffelijk overschot van de Argentijnse politieke activist Santiago Maldonado (28) gevonden. De man die zich verzette tegen het landjepik in het gebied van de Mapuche-indianen in Patagonië verdween op 1 augustus.

De verdwijning hield de gemoederen flink bezig. De deelnemende partijen aan de parlementsverkiezingen, zondag, schortten zelfs hun campagnes er voor op. Mensrechtenorganisaties hebben vanaf het begin van de vermissing de beschuldigende vinger naar de militaire grenspolitie uitgestoken.

Het lijk is dinsdag gevonden in de Chubut-rivier, in de gelijknamige provincie en moet nog formeel worden geïdentificeerd. In dit gebied willen de indianen stukken grond terug die onder meer in handen van de Italiaanse textielfamilie Benneton zijn. De Mapuches claimen dat de grond van hen is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in het gebied, niet ver van de grens met Chili, enkele jaren geleden ook een stuk grond en een ranch gekocht.

De verdwijning van Maldonado herinnert veel Argentijnen aan de periode van de militaire dictatuur, toen tussen 1976 en 1983 circa 30.000 mensen verdwenen.