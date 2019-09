Op de Congo-rivier worden 36 personen vermist, nadat in de nacht van zaterdag op zondag een boot is gezonken. Volgens de politie van Congo hebben tenminste 67 personen het ongeluk overleefd. De boot zonk in de buitenwijken van de hoofdstad Kinshasa.

„De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend”, meldt de politiewoordvoerder.