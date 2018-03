Vermisten en dode door brand op containerboot

Door een brand op een groot containerschip in de Arabische Zee is een bemanningslid om het leven gekomen en worden vier anderen vermist. Het gaat om een schip van de Deense rederij Maersk dat in 2017 werd opgeleverd.

Hulpverleners konden 23 andere bemanningsleden van de Maersk Honam halen. Een van hen bezweek later aan verwondingen die hij door de brand had opgelopen.

Het vaartuig was onderweg van Singapore naar Suez toen dinsdag door onbekende oorzaak brand uitbrak. Het schip voer toen ongeveer 1400 kilometer ten zuidoosten van Oman.

De brand woedt nog steeds en de situatie wordt door de rederij als „uiterst kritiek” omschreven.