Vermiste zeelieden gevonden dankzij SOS-boodschap op strand

Drie vermiste zeelieden zijn levend en wel aangetroffen op een piepklein eilandje in het westelijk deel van de Pacific nadat ze in grote letters SOS in het zand hadden geschreven. Hun boodschap werd vanuit de lucht opgemerkt door een Australisch en een Amerikaans vliegtuig. Dat heeft het Australisch ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

Het drietal was volgens de Australische media in een motorbootje op weg tussen de atollen Poluwat en Pulap toen ze uit koers raakten en zonder brandstof kwamen te zitten. Ze strandden uiteindelijk drie dagen later op 450 meter lange Pikelot Island. Een Micronesische patrouilleboot is onderweg om de mannen op te halen, nadat een helikopter van een Australisch marineschip hen eerst van water en voedsel had voorzien en had gecontroleerd of ze in orde waren.