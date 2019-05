Vermiste vrouw gevonden in bos na 17 dagen

Reddingswerkers in Hawaï hebben een yoga-instructeur gevonden die 17 dagen vermist was. Zij verdwaalde tijdens een wandeling in een bos, maar overleefde het door te drinken uit beekjes en planten te eten.

Amanda Eller (35) ging op 8 mei wandelen in Maui’s Makawao Forest Reserve, maar raakte verdwaald toen ze dieper in het reservaat liep, dat meer dan 2.000 hectare beslaat.

De reddingswerkers, in een helikopter die door haar familie was gehuurd, ontdekten Eller bij een ravijn, kilometers verwijderd van haar auto.

Eller, die ook als fysiotherapeut werkt, was ondervoed, schoenloos, had een gebroken been en een gescheurde meniscus. Ze werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De verwachting is dat zij volledig herstelt.