Vermiste sneeuwwandelaars dood gevonden

Twee wandelaars op sneeuwschoenen die sinds zaterdag in Oostenrijk werden vermist, zijn maandag dood onder de sneeuw gevonden. De lichamen van de 23-jarige vrouw en haar 28-jarige partner lagen in de regio Tennengau, ten zuiden van Salzburg. Volgens jagers uit het gebied werd het paar bedolven onder een stuiflawine en in een greppel gegooid. De sneeuwhoogte in de regio is ongeveer 2 meter.

Een uitgebreide zoektocht naar twee ook sinds zaterdag vermiste toerskiërs halverwege de Hochkar en Wenen is onderbroken. „Vanwege de gevaarlijke situatie kunnen we een verdere inzet niet verantwoorden. Het laatste wat we willen, is een dode redder,” zei de leider van de reddingsbrigades.

Wegens lawinegevaar wordt in Oostenrijk het hele skigebied van de Hochkar ontruimd. Het skigebied ligt circa 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen en iedereen moet er in de loop van maandag vertrekken, zo hebben de autoriteiten bevolen.

In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Tientallen plaatsen, zowel dorpen als wintersportcentra, zijn van de buitenwereld afgesneden. Duizenden mensen zijn ingesloten door sneeuw. Vanaf woensdag wordt er nog een dik pak sneeuw verwacht.