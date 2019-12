Vermiste mijnwerkers in China na 80 uur gered

In China zijn dertien mijnwerkers gered die 80 uur ondergronds hebben vastgezeten. De mijnwerkers waren ingesloten doordat er water in de mijngang was gelopen, zo’n tien kilometer van de ingang van het Shanmusu-mijngebouw in Yibin in de provincie Sichuan. Vijf mijnwerkers zijn om het leven gekomen.

„Het is een wonder”, zei de chef van het crisiscentrum tegen persbureau Xinhua. Een van de vermiste mijnwerkers had vanuit 300 meter diepte een weg gevonden naar de reddingswerkers en laten weten dat de andere twaalf nog leefden en in veiligheid waren.

Het kostte de reddingswerkers vervolgens twee uur om de mijnwerkers te bereiken. Via klopsignalen op een stalen buis konden ze communiceren met de mijnwerkers en hen uiteindelijk redden.