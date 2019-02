Een 14-jarige jongen uit Brussel die sinds 12 november 1999 vermist was, is teruggevonden. De nu 34-jarige Simon Lembi verkeert in goede gezondheid, maakt het Brussels parket bekend.

Over de omstandigheden van zijn verdwijning en hoe en waar hij is gevonden is nog niets bekend. De man van Angolese afkomst verdween twintig jaar geleden uit zijn ouderlijke woning in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Het is een van de oudste vermissingsdossiers in België, aldus het parket.