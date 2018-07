Vermiste Belg overleden in Griekenland

Een Belgische toerist die vermist raakte in Griekenland, is overleden. Het slachtoffer en zijn zoon maakten onderdeel uit van een groep die op reis was in de omgeving van de kuststad Mati, meldt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebied wordt geteisterd door natuurbranden.

„We hebben helaas de bevestiging gekregen dat onze vermiste landgenoot is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Onze ambassade staat zijn jonge zoon en zijn familie bij in deze moeilijke momenten”, meldt de Belgische minister Didier Reynders (Buitenlandse Zaken) op Twitter.

Het is nog onduidelijk wat het slachtoffer precies is overkomen. De man en zijn reisgezellen waren eerder geëvacueerd uit hun hotel. De natuurbranden in Griekenland hebben tot dusver het leven gekost aan zeker 74 mensen.