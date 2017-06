Vermist vliegtuig Myamnar gevonden in zee

De marine van Myanmar heeft donderdag de resten van het vermiste vliegtuig uit het land gevonden. Ook heeft het marineschip de lichamen van twee volwassenen en een kind geborgen op zo’n 35 kilometer van de stad Launglon in Myanmar. Dat heeft het leger donderdag bekendgemaakt.

Een vliegtuig van de luchtmacht van Myanmar verdween woensdag van de radar in de Andaman Zee. Het toestel had volgens het leger 122 mensen aan boord, onder wie soldaten, familieleden en crew. Volgens de verklaring is ook een vliegtuigwiel aangetroffen van de vermiste Y-8-200F, een vliegtuig van Chinese makelij.