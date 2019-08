Vermissing handelsattaché verontrust Britten

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bezorgd te zijn over de vermissing van een handelsattaché die woont en werkt in Hongkong. De 28-jarige Simon Cheng bracht op 8 augustus een werkbezoek aan de naastgelegen Chinese miljoenenstad Shenzhen, maar kwam een dag later niet opdagen op zijn werk in Hongkong.

„We zijn ernstig bezorgd over berichten dat een lid van ons team is aangehouden bij zijn terugreis van Shenzhen naar Hongkong”, zegt het ministerie in een verklaring. Die mededeling volgde op een bericht van de nieuwssite HK01, die meldde dat Cheng werd vermist en niet uit China zou zijn teruggekeerd van zijn dienstreis.

De site noemt de vriendin als bron en beschrijft hoe de handelsattaché vanuit de hogesnelheidstrein tussen Shenzhen en Hongkong meldde dat hij op de terugweg was. Onduidelijk is of hij de gezamenlijke grens tussen China en Hongkong in het ondergrondse treinstation in Hongkong is gepasseerd en waar hij nu verblijft.

Cheng werkt volgens zijn Linkedin-profiel als handelsattaché namens Scottish Development International, een overheidsbedrijf dat zoekt naar investeringen in Schotland. Zijn diplomatieke status is onduidelijk.

De Britten hebben opheldering gevraagd aan de autoriteiten van zowel Hongkong als de Chinese provincie Guangdong. De kwestie speelt op een moment dat sprake is van gespannen verhoudingen tussen de Britse en Chinese regeringen door de onrust in Hongkong, een voormalige Britse kolonie.