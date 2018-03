Vermeende MH17-schutter pleegt zelfmoord

Een Oekraïense militaire piloot die volgens Rusland de Maleisische vlucht MH17 zou hebben neergehaald, heeft met een pistoolschot zelfmoord gepleegd, meldt de BBC op basis van Oekraïense media.

Kapitein Vladyslav Volosjin had de Russische claim veroordeeld als een leugen. Nederlandse onderzoekers concludeerden dat een Russische Buk-raket de Boeing 777 in juli 2014 had vernietigd. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 198 Nederlanders.

Volgens de politie schoot Volosjin zichzelf neer in Mykolaiv, vlakbij de Zwarte Zee. Oekraïne omschreef hem als een oorlogsheld. Hij had 33 gevechtsmissies gevlogen in een laagvliegende Su-25-jet tegen door Rusland gesteunde separatistische rebellen in Oost-Oekraïne.

Recentelijk had de 29-jarige Volosjin de leiding over de luchthaven van Mykolaiv. Familieleden, geciteerd door Oekraïense media, zeiden dat hij zich depressief voelde. Ze waren in de flat toen hij zichzelf doodschoot zondag.

Russische functionarissen beweerden niet alleen dat Volosjin de MH17 had neergeschoten. Volgens een andere Russische theorie was het een Oekraïense militaire Buk, die niet meer werd gebruikt door Rusland, die het vliegtuig neerhaalde.

Onafhankelijke deskundigen, naast het Nederlandse team, verwierpen de Russische claims en zeggen dat het bewijsmateriaal wijst naar een Buk afgevuurd door pro-Russische rebellen of een Russische militaire eenheid.