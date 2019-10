Vermeende helper Dutroux overleden

De Belg Michel Nihoul, voormalig verdachte in de zaak van kindermoordenaar Marc Dutroux, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat is door zijn vriendin aan de krant Le Soir bevestigd.

Nihoul was een zakenman die meermaals voor oplichting is veroordeeld. Zijn naam werd echter verbonden aan de zaak-Dutroux. Nihoul zou Dutroux in 1996 hebben geholpen bij het ontvoeren en opsluiten van kinderen. Hij werd ervan verdacht de spil te zijn in een pedofilienetwerk, maar in 2004 werd hij daarvan vrijgesproken. Wel werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld voor drugshandel en bendevorming. Minder dan twee jaar later kwam hij voorwaardelijk vrij.

In 2010 eiste hij een kwart miljoen euro schadevergoeding van de voorzitter van de parlementaire commissie die de affaire-Dutroux destijds onderzocht. Die eis werd afgewezen.

Nihoul zou via randfiguren uit de drugshandel en autozwendel in contact zijn gekomen met Michel Lelièvre, de kompaan van Dutroux, en later ook met Dutroux zelf. Marc Dutroux is tot levenslang veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord. Van de zes meisjes die werden ontvoerd overleefden vier het niet. Lelièvre werd tot 25 jaar veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de ontvoering van vier meisjes.