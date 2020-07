Verliezer protesteert tegen uitslag presidentsverkiezingen Polen

De partij van de verliezer van de zondag gehouden presidentsverkiezingen in Polen protesteert tegen de uitslag. Rafal Trzaskowski, kandidaat van het Burgerplatform, verloor als uitdager maar nipt van ambtsdrager Duda.

Het Burgerplatform, het grootste oppositieblok, is naar het Hooggerechtshof gestapt met klachten over onregelmatigheden. Ook wordt de publieke omroep TVP ervan beschuldigd partij te kiezen voor Duda. Eerder deze week maakte het campagneteam van Trzaskowski een website waarop iedereen die ook een protest wil indienen, formulieren en juridische en andere hulp kan vinden.

De conservatieve president Duda vergaarde 51 procent, de liberaal Trzaskowski 49 procent. De opkomst was met meer dan 68 procent van de stemgerechtigden voor Poolse begrippen erg hoog. Voor Duda was de nek-aan-nekrace een tegenslag. Eerder was voorspeld dat hij met gemak zou winnen.