Verliezer noemt verkiezing Congo „staatsgreep”

Aanhangers van de nieuw gekozen president van Congo hebben donderdag de verrassende overwinning gevierd, maar de verliezer noemde het resultaat „een staatsgreep”. Ook Frankrijk, België en de katholieke kerk hebben twijfels over het resultaat.

De chaotische stemming in de uitgestrekte en onstabiele natie met 80 miljoen mensen heeft de vrees voor hernieuwd geweld aangewakkerd. Zeker twee mensen kwamen om het leven tijdens schermutselingen in een stad in het westen van het land. Maar in de meeste delen van het land bleef het vooralsnog rustig.

De verkiezingscommissie maakte donderdag bekend dat de 55-jarige oppositieleider Felix Tshisekedi de verkiezing van 30 december had gewonnen en daarmee de andere oppositiekandidaat, zakenman Martin Fayulu, had verslagen.

Fayulu noemde de resultaten een „electorale coup”, bedacht door de vertrekkende president Joseph Kabila, om hem het presidentschap te ontzeggen.

Frankrijk zei dat de uitkomst op gespannen voet stond met bevindingen van waarnemers van de katholieke kerk in het land. De kerk zei dat deze niet overeenkwamen met de officiële resultaten.

Woede over de resultaten, en met name de verdenkingen van het Fayulu-kamp dat Tshisekedi won door een deal met Kabila, zouden een schaduw kunnen werpen over wat de eerste democratische machtsoverdracht van Congo in 59 jaar onafhankelijkheid zou zijn.