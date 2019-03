Verlies Erdogan bij gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingen voor voor nieuwe gemeenteraden in Turkije zijn uitgelopen op een kleine nederlaag voor de regering van president Recep Tayyip Erdogan en zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK).

Zondag verloor de partij zijn meerderheid in de hoofdstad Ankara, waar de partij van Erdogan 48 procent van de stemmen haalde, tegen 50 procent voor de oppositie onder leiding van de Republikeinse volkspartij CHP. Hoewel Erdogan eerder nog de overwinning claimde in Istanbul, legde hij zich na middernacht ook neer bij de nederlaag. Ook in de stad Izmir verloor AK de meerderheid.

„We hebben het burgemeesterschap verloren, maar hebben wel veel stemmen gewonnen in Istanbul”, aldus Erdogan. In Ankara gaf Erdogan het verlies van AK al toe voordat alle stemmen geteld waren. „We moeten accepteren dat we niet in alle steden gewonnen hebben. Dat is nu eenmaal de noodzakelijkheid van democratische verkiezingen.”

De oorzaak van de nederlaag van AK ligt volgens veel kiezers aan de enorme inflatie, de grote werkloosheid en de economische recessie in het land. In een aantal steden boycotte de linkse pro-Koerdische oppositiepartij HDP (Democratische Volkspartij) de verkiezingen omdat die niet meer eerlijk zouden zijn.

„We hebben de verkiezingen verloren, omdat we onze plannen niet goed konden overbrengen bij sommige stemmers”, verklaarde de president de nederlaag. „Daarbij gaan we tegen de uitslagen in beroep als dat nodig is”, doelt hij op mogelijke fraude.

Ondanks de wat mindere resultaten blijft de AK-partij wel de grootste van Turkije. Gemeten over heel het land behaalt de partij van Erdogan ongeveer 52 procent van de stemmen. De president beloofde dat zijn regering zich de komende jaren zal concentreren op de versterking van de Turkse economie.