„Verlaging maximumsnelheid schendt basisrecht”

Een Frans parlementslid dreigt naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens te stappen vanwege ‘de schending van mensenrechten’ door een lagere maximumsnelheid. De regering van premier Edouard Philippe heeft die buiten de bebouwde kom verlaagd van 90 naar 80 kilometer per uur.

De Republikeinse afgevaardigde Pierre Morel-à-l’Huissier eist dat de regering duidelijk maakt waarom ze tot dit besluit is gekomen. De maatregel is 1 juli al ingegaan. Hij wil het samen met 56 collega’s alsnog aanvechten, meldden Franse media. Morel-à-l’Huissier zou naar eigen zeggen desnoods naar het mensenrechtenhof gaan, omdat hier „een aanslag wordt gepleegd op de vrijheid van verkeer en op de privésfeer”.

De verlaging van de maximumsnelheid is vooral buiten de stedelijke gebieden uiterst impopulair. De maatregel wordt gezien als truc van de regering in Parijs om met meer boetes geld uit de provincie te persen. Daar zijn de afstanden langer en zijn de wegen veel rustiger. Morel-à-l’Huissier is zelf parlementslid voor het dunst bevolkte departement van Frankrijk, Lozère. Er wonen nog geen vijftien mensen per vierkante kilometer (Nederland meer dan vijfhonderd).