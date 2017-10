Verkrachter bekent na bijna dertig jaar

Een Duitser heeft een verkrachting bekend van bijna dertig jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor nadat bij nieuw onderzoek DNA-sporen van de inmiddels 55-jarige man werden aangetroffen. Hij is zondag gearresteerd.

Het gaat om de verkrachting van een toen 22-jarige vrouw in 1988. De man zou de vrouw urenlang hebben misbruikt en haar vervolgens diverse malen hebben gestoken. Hij liet haar voor dood achter in een bos bij Aschaffenburg in Beieren. Het slachtoffer wist zwaargewond een straat te bereiken waar ze werd ontdekt door een automobilist.

De verdachte ontkent dat hij de vrouw heeft willen doden.