Bij een actie tegen smokkelaars heeft de Turkse politie in het zuidoosten van het land een ongeveer 1200 jaar oude bijbel in beslag genomen. Drie verdachten, die werden gearresteerd, probeerden het boek in de provincie Diyarbakir te verkopen.

De bijbel bestaat uit 34 leren en met goud versierde bladzijden. Verder details, bijvoorbeeld over de herkomst, gaf de politie niet.