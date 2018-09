Verkiezingsuitslag Zweden duurt nog even

De einduitslag van de Zweedse parlementsverkiezingen wordt mogelijk woensdag pas bekend. Het is duidelijk dat de rechtse populisten van Jimmie Akesson, de Zweden Democraten (SD), een grote overwinning hebben geboekt met meer dan 17,5 procent van de stemmen. Ze zijn de derde partij van het land.

Het probleem is dat nog niet bekend is welke partijenalliantie de meeste zetels krijgt. Het ‘rood-groene blok’ heeft een minieme voorsprong op het samenwerkingsverband van de centrumrechtse liberalen en conservatieven. Beide blokken weigeren met de SD samen te werken zodat nog niet bekend is wie de nieuwe vermoedelijke minderheidsregering mag gaan vormen.

Het verschil tussen de beide partijenblokken is zo klein, dat er met spanning wordt gekeken naar de uitslagen van de per brief uitgebrachte stemmen. Dat zijn er waarschijnlijk tussen de 50.000 en 60.000 en het tellen kan tot woensdag duren, berichtte de omroep SVT.

De SD zit pas sinds 2010 in de Riksdag (parlement) en wint sindsdien met de boodschap dat Zweden geen migranten uit ver afgelegen landen moet opnemen. De overige partijen gruwen van Akesson. Ze vormden tot dusver in een rood-groen of een centrumrechts blok regeringen.

De sociaaldemocraten, die de Zweedse politiek honderd jaar lang hebben gedomineerd, kregen zondag een historisch dieptepunt te verwerken met ruim 28 procent van de stemmen. Een schrale troost is dat ze in peilingen het afgelopen week nog slechter deden. De sociaaldemocraten willen nu volgens de fractieleider Anders Ygeman „over de blokgrenzen heen” gaan kijken voor een nieuwe regering. Dat wil zeggen dat ze een partij uit de liberale en conservatieve alliantie willen strikken.