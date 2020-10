‘Verkiezingsuitslag Kirgizië nietig verklaard’

De uitslag van de verkiezingen afgelopen zondag in Kirgizië is nietig verklaard. Dat heeft de verkiezingscommissie van het land dinsdag volgens lokale media bekendgemaakt. In het land zijn rellen uitgebroken na de stembusgang. Tegenstanders van de pro-Russische president Sooronbaj Jeenbekov verzetten zich tegen de uitslag.

Zeker tien politieke partijen riepen op tot een herhaling van de stemronde nadat er op grote schaal stemmen zouden zijn gekocht. Onder druk van de demonstraties bood ook Jeenbekov aan de verkiezingsuitslag te schrappen.

Demonstranten bezetten onder andere het parlements- en regeringsgebouw in hoofdstad Bisjkek. Diverse oppositiegroepen verklaarden dat zij de macht van Jeenbekov hadden overgenomen.