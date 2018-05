Verkiezingsochtend Irak zonder incidenten

De eerste uren van de parlementsverkiezingen in Irak zijn rustig verlopen. Staatsmedia meldden dat er tot het middaguur geen grote incidenten zijn geweest.

Wel waren er klachten uit Fallujah, een stad ten westen van Bagdad waar voormalig dictator Saddam Hussein veel steun had. Bewoners van Fallujah lieten weten dat ze door technische problemen hun stem niet konden uitbrengen. In een wijk in de noordelijke stad Mosul klaagden bewoners dat ze een uur moesten lopen om te kunnen stemmen.

In de parlementsverkiezingen van zaterdag staan 329 parlementszetels op het spel. Daarvoor zijn circa 7000 kandidaten.

Volgens de peilingen haalt de sjiitische alliantie van premier Haider al-Abadi vermoedelijk de meeste zetels in het parlement, ook al verwijten veel Irakezen de regeringsleider dat het hem niet is gelukt de economie uit het slop te halen. Abadi claimt dat onder zijn leiding de terreurgroep Islamitische Staat (IS) is verslagen.

De twee belangrijkste uitdagers van Abadi zijn de voormalige premier Nuri al-Maliki en de militieleider Hadi al-Amiri. Net als Abadi zijn zij sjiieten. Van de drie kandidaten heeft Amiri de sterkste banden met Iran.

De autoriteiten hebben tienduizenden veiligheidsmedewerkers ingezet, omdat rekening wordt gehouden met aanslagen door IS.