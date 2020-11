Verkiezingsdag in de VS tot nu toe rustig verlopen

De verkiezingsdag in de Verenigde Staten verloopt vooralsnog rustig. Er zijn hier en daar een paar kleine incidenten geweest, maar geen grote verstoringen. De man die voor presidentskandidaat Joe Biden het verloop van de stembusgang in de gaten houdt, Bob Bauer, zegt tegen de krant The New York Times dat er „minimale kwesties” spelen, maar dat de dag „over het algemeen soepel gaat”.

In de stad Charlotte, North Carolina, werd een gewapende man met een Trump-pet opgepakt bij een stembureau. Hij mocht het gebouw niet in en keerde even later met het wapen terug. Om de hoek hielden lokale Democraten een campagnebijeenkomst. President Donald Trump had zijn achterban opgeroepen om de gang van zaken in stembureaus in de gaten te houden.

In Chicago meldde een man bij de politie dat zijn auto met honkbalknuppels was aangevallen toen hij naar een stembureau reed. In Kansas City in de staat Missouri werd met graffiti „Don’t Vote” (stem niet) op een museum gespoten.