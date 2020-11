Verkiezingen VS „veiligste ooit”

Redactie buitenland

WASHINGTON. „Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgeraakt.” Dat zeggen verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur in de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring.

In het schrijven op de website van het officiële Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA) staat dat de presidentsverkiezingen van 3 november „de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis” waren.

Volgens president Donald Trump en de Republikeinen is er grootschalige fraude gepleegd bij de verkiezingen. De verantwoordelijken spreken dat in het statement tegen en roepen op tot vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem.

Elke stem kan indien nodig herteld worden, schrijven ze. „Het proces maakt het mogelijk vergissingen en fouten te detecteren en te corrigeren. Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgeraakt, stemmen heeft veranderd, of op welke manier ook gecompromitteerd is geraakt.”

De verklaring kwam uren nadat Trump had getweet dat een maker van verkiezingsapparatuur 2,7 miljoen stemmen, die landelijk voor Trump waren uitgebracht, zou hebben gewist. Honderdduizenden stemmen zouden bovendien zijn veranderd in stemmen voor Biden.

Trump zou intussen van plan zijn een digitaal mediakanaal te beginnen nu nieuwszender Fox News minder dan voorheen op zijn hand is. Dat zeiden bronnen donderdag tegen nieuwssite Axios. „Hij wil Fox kapotmaken, daar is geen twijfel over”, aldus een bron.

Trump was lang een trouwe fan van het Republikeinsgezinde Fox News, maar zeker sinds die zender Biden vorige week al uitriep tot winnaar in Arizona is de liefde ernstig bekoeld. Andere Amerikaanse media meldden donderdag dat Biden Arizona inderdaad in de wacht heeft gesleept.