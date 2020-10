‘Verkiezingen VS kunnen worden beslist in Pennsylvania’

Democraten en Republikeinen zetten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen steeds zwaarder in op hun campagnes in Pennsylvania. Politiek strategen uit beide kampen denken dat een overwinning daar essentieel is, bericht The Washington Post.

Campagneteams van de presidentskandidaten pompen steeds meer geld in hun campagnes in de cruciale ‘swing state’. Daar won Trump vier jaar geleden van Hillary Clinton, maar nu gaat zijn tegenstander Biden er aan kop in de peilingen.

Trump zou naar verluidt nog zeker zes keer naar de staat willen gaan om campagne te voeren. „Hij vraagt iedereen naar Pennsylvania”, zegt een ingewijde tegen de krant. „Hij verwacht te winnen in Ohio en Florida, maar hij denkt dat hij in Pennsylvania nog flink aan de slag moet.”

Als de president wint in Pennsylvania, heeft hij volgens de onafhankelijke site FiveThirtyEight 84 procent kans herkozen te worden. Als de Democraat Biden de noordelijke staat pakt, zou die zelfs 96 procent kans hebben om de verkiezing te winnen, concludeerden de analisten van de site vorige maand.

Bij de presidentsverkiezingen zijn in iedere staat kiesmannen te winnen. Een kandidaat heeft er 270 nodig om het Witte Huis te veroveren. Pennsylvania is goed voor 20 van die kiesmannen. In sommige staten is al duidelijk wie er gaat winnen. Daarom steken campagneteams veel tijd en geld in ‘swing states’ waar de uitkomst nog niet vast lijkt te staan.

Trump staat landelijk ver achter in de peilingen, maar dat betekent niet automatisch dat hij afstevent op een nederlaag. Hij kreeg in 2016 bijna 3 miljoen stemmen minder dan zijn rivaal Clinton, maar belandde dankzij het kiesmannensysteem toch in het Witte Huis.

Problematischer voor Trump is dat Biden ook aan kop gaat in peilingen in sommige belangrijke swing states. Dat maakt het voor de president extra belangrijk dat hij wint in Pennsylvania. Ook zijn rivaal Biden zit daar niet stil. Die heeft de staat tijdens zijn campagne al elf keer bezocht.

Het kamp van Biden heeft de afgelopen twee weken ook bijna 19 miljoen dollar (16 miljoen euro) uitgegeven in Pennsylvania. Trump en zijn aanhangers pompten daar in diezelfde periode ruim 10 miljoen dollar in hun campagne.

Een Democratische senator uit de staat verbaasde zich over de lawine aan campagnespotjes op televisie. „Soms zie je twee Joe Biden-reclames. Dan gaan ze terug naar het nieuwsprogramma en in het volgende reclameblok zie je er weer twee”, zei Robert P. Casey Jr. tegen de krant.