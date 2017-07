Verkiezingen Rwanda makkie voor Kagame

Voor de Rwandese president Paul Kagama worden de komende verkiezingen een eitje: zijn belangrijkste tegenkandidaat kreeg vrijdag namelijk te horen dat ze niet mee mag doen. De kiescommissie heeft de kandidatuur van Diane Shima Rwigara afgewezen omdat ze niet voldoende handtekeningen kon overleggen.

Rwigara geldt als een keiharde tegenstander van Kigame. Ze verweet de kiescommissie eerder gebrek aan onafhankelijkheid. E zijn nu nog twee tegenkandidaten over, maar die zullen naar verwachting weinig stemmen halen bij de verkiezingen van 4 augustus.

Kigame (59) is sinds 2000 president van Rwanda. Hij werd aan het einde van de volkerenmoord in 1994 een belangrijke figuur in de Rwandese politiek.