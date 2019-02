Verkiezingen Nigeria verlopen relatief rustig

Geplaagd door technische storingen, vertragingen en angst voor onveilige situaties hebben de Nigerianen zaterdag gestemd voor een nieuwe president en parlement. Het verkiezingsgeweld bleef relatief laag in vergelijking met andere jaren. De meeste stemmingen vonden zonder incidenten plaats. Toch kwamen zeker zestien mensen om het leven.

Bij verschillende stembureaus vormden zich wachtrijen van boze burgers, die hun kansen op het uitbrengen van hun stemmen zagen afnemen. Volgens berichten in de media waren noch de verkiezingsfunctionarissen, noch de benodigde documenten op sommige bureaus op tijd aangekomen.

Bij de presidentsverkiezingen wordt een race tussen twee kandidaten verwacht: de zittende president Muhammadu Buhari (76) en de liberale oppositiekandidaat Atiku Abubakar (72). Buhari bracht zijn stem uit in zijn woonplaats Daura. De conservatief zei zeker te zijn van zijn overwinning. Abubakar stemde ook in zijn thuisstaat Adamawa. Op de vraag of hij een nederlaag zou toegeven als Buhari zou winnen, zei hij: „Ik ben een democraat.”

Ook werden de 469 parlementsleden gekozen voor de komende vier jaar. Ongeveer 84 miljoen van de 190 miljoen inwoners van Afrika’s grootste economie werden opgeroepen om te stemmen. De eerste resultaten worden niet voor maandag verwacht.

De stemming was oorspronkelijk gepland voor het afgelopen weekend, maar werd door de verkiezingscommissie enkele uren voor de opening van de stembureaus uitgesteld. Verkiezingswaarnemers uit de EU, de Afrikaanse Unie en de VS volgden de verkiezingen van zaterdag.