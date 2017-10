Verkiezingen Koerdische regio uitgesteld

De presidentsverkiezingen in de Koerdische regio in Irak, die voor 1 november op het programma stonden, zijn voorlopig uitgesteld. De partijen zijn nog niet in staat geweest om kandidatenlijsten in te leveren, aldus het hoofd van de kiescommissie.

De reden hiervan is volgens de partijen de voortdurende onrust in de regio, die na het onafhankelijkheidsreferendum van 25 september uitbrak. Volgens een anoniem Koerdische parlementslid „hebben de partijen zich door de onrust niet kunnen focussen op het werven van geschikte kandidaten.”

Na het referendum, waarin een overweldigende meerderheid van de 92 procent van de Iraakse Koerden stemde voor onafhankelijkheid, viel het Iraakse leger de stad Kirkuk binnen. Behalve Irak zijn ook Iran en Turkije fel tegen elke poging van de Koerden zich af te scheiden van Irak met als doel een zelfstandige staat te stichten.