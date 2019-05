Verkiezingen Istanbul moeten opnieuw

De gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul moeten overgedaan worden. Dat heeft de centrale kiesraad besloten na evaluatie van de verkiezingen die eind maart werden gehouden, meldt staatspersbureau Anadolu. Oppositiepartij CHP won en inmiddels is Ekrem Imamoglu van die partij al geïnstalleerd als burgemeester van de belangrijkste stad van Turkije.

President Recep Tayyip Erdogan, lid van de AK-partij die in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen in veel steden verloor van CHP, drong aan op herverkiezingen in Istanbul. Volgens Erdogan zijn er bij de verkiezingen onregelmatigheden voorgevallen. Vlak na de verkiezingen sprak hij van „georganiseerde misdaad” die invloed had op de stembusgang.

CHP-leider Kemal Kiliçdaroglu beschuldigt de AKP ervan dat ze politieke druk op de kiesraad heeft uitgeoefend. Erdogan ontkent dat.