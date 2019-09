Verkiezingen in Brandenburg en Saksen

De twee Oost-Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen kiezen deze zondag nieuwe regionale parlementen. De stembureaus openen om 08.00 uur. De eerste prognoses worden verwacht met de sluiting van de stembureaus om 18.00 uur.

De aandacht gaat vooral uit naar de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), die bij de Europese verkiezingen in mei de sterkste partij was geworden in beide deelstaten.

In peilingen gaat de AfD in Brandenburg met 21 procent gelijk op met de regerende sociaaldemocraten van premier Dietmar Woidke. Woidkes coalitiepartner Die Linke zou op krap 15 procent komen. Dit zou niet genoeg zijn voor een voortzetting van de regering.

In Saksen lag de CDU van premier Michael Kretschmer met 29 tot 32 procent van de stemmen in de peilingen duidelijk voor op de rechtse populist met ongeveer 25 procent. Maar ook hier is dat naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende voor een voortzetting van de regeringscoalitie met de SPD. Die is volgens de peilingen sinds de laatste deelstaatverkiezingen in 2014 gezakt naar 8 procent van de stemmen.

Tot op heden is in beide staten geen enkele partij bereid om samen te werken met de AfD.