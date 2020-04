‘Verkiezing per post’ verdeelt Poolse coalitie

Een plan om Poolse kiezers per post te laten te stemmen bij de presidentsverkiezingen, zorgt voor verdeeldheid binnen de regeringscoalitie. De kleine coalitiepartij Porozumienie voelt niets voor het voorstel en zal volgens een woordvoerster tegenstemmen.

Het Poolse parlement mag zich waarschijnlijk vrijdag uitspreken over het plan. Dat moet het mogelijk maken de presidentsverkiezing van 10 mei ondanks de coronacrisis te laten doorgaan. „We hoeven dan niet naar stembureaus want die zijn er dan niet”, zei een lid van de grote regeringspartij PiS eerder in Poolse media.

Het parlement keurde eerder al een voorstel goed om ouderen en mensen in quarantaine via de post te laten stemmen. Dat was tegen de zin van de oppositie, die aanstuurt op uitstel van de presidentsverkiezingen. Zittend president Andrzej Duda wordt gezien als de favoriet om die te winnen.