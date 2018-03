Verkiezing Italië lijkt impasse op te leveren

Ruim vijftig miljoen Italiaanse kiezers dreigen zondag een parlement te kiezen dat door verdeeldheid geen stabiele regering kan vormen. Het land heeft vorig jaar het kiesstelsel gewijzigd om wat orde te scheppen. Met een kiesdrempel van 3 procent en wat veranderingen in de manier waarop de parlementszetels behaald worden, zou er eerder een stabiele regering met een meerderheid kunnen komen. Wie circa 40 procent van de stemmen bemachtigt, zou maandag een meerderheid hebben.

Maar dit plan dreigt zondag volgens opiniepeilers te mislukken. Het moet overigens nog blijken of peilingen betrouwbaar zijn. De interesse in politiek in Italië is minimaal. Een derde van de kiezers weet niet naar wie zondag de stem gaat. Veel kiezers hebben het vertrouwen verloren en merken in hun armoede dat het land een van de weinige westerse economieën is die maar niet uit de crisis herrijst. Miljoenen jonge Italianen zijn de afgelopen jaren naar het buitenland gegaan om te kijken of ze daar wel een toekomst hebben.

De belangrijkste partijleiders beloven met geld te gaan smijten om armoede te bestrijden, maar hun beloftes zouden zo veel geld kosten dat ze moeilijk te geloven zijn. De man die de meeste kans maakt om met zijn rechtse gelegenheidscoalitie (37,5 procent in peiling) maandag aan de vorming van een regering te kunnen beginnen, is ex-premier Silvio Berlusconi. Hij moest in 2011 het veld ruimen als premier omdat hij het land bijna ruïneerde. Berlusconi mag bovendien nu geen premier worden, omdat hij is veroordeeld wegens belastingontduiking. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden op 81-jarige leeftijd een politieke comeback te lanceren.

De grootste partij zou de eurosceptische protestpartij Movimento 5 Stelle (M5S - Vijfsterrenbeweging) worden. De M5S van Luigi Di Maio staat op ruim 26 procent in de laatste peiling, maar de intern verdeelde M5S heeft tot dusver altijd afkeer van coalities betuigd. En Berlusconi heeft zijn coalitie opgetuigd met mensen waar hij politiek nauwelijks mee overweg kan. Zijn centrumrechtse Forza Italia doet voor de verkiezing mee met onder meer de rechts-populistische Noord-Italiaanse Lega Nord van Matteo Salvini en met de rechtse nationalisten van Fratelli d’Italia (Broeders van Italië).

De coalitie die wordt gedomineerd door de centrumlinkse Democratische Partij (DP) van premier Paolo Gentiloni, hoopt zondag zonder al te veel kleerscheuren te overleven. De PD staat weer onder leiding van ex-premier Matteo Renzi en kreeg in peilingen bijna een kwart van de stemmen.