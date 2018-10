Verkenner landt op asteroïde

Een rotsblok dat rond de zon draait, heeft bezoek gekregen van de mensheid. Vorige maand landden twee Japanse verkenners en op woensdag kregen die gezelschap van een Duits-Franse sonde, de Mascot. Die landde heel voorzichtig op zijn nieuwe woonplaats, de asteroïde Ryugu, 300 miljoen kilometer van de aarde.

De Japanse sonde en zijn Frans-Duitse broer waren in december 2014 samen gelanceerd. Ze zaten in de satelliet Hayabusa2. Die kwam in juni aan bij de asteroïde. Op woensdag vloog de satelliet 51 meter boven het oppervlak van de rots, toen hij de Mascot losliet. Die zakte in 20 minuten naar beneden. De Mascot heeft genoeg energie aan boord om na de landing zestien uur lang allerlei metingen te verrichten. Daarna zit zijn werk er op. Wetenschappers willen onder meer weten waaruit de asteroïde bestaat

Vorige maand landden de Japanse verkenners Rover-1A en Rover-1B op Ryugu. Die kunnen rondspringen over het oppervlak, zodat ze meerdere plekken kunnen meten. Ze hebben al een paar kleurenfoto’s van Ryugu naar de aarde gestuurd.

Later deze maand moet de Hayabusa2-satelliet vlak boven de asteroïde gaan vliegen. Hij vuurt dan een kogel op het oppervlak af en vangt de opvliegende stofdeeltjes op. Die moet hij eind 2020 terugbrengen naar de aarde, zodat wetenschappers ze zelf kunnen onderzoeken. Japan deed dat in 2010 ook, met de ruimtesonde Hayabusa. Die haalde stofdeeltjes op bij de asteroïde Itokawa en bracht die naar de aarde.