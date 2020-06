Verkeerschaos na heropening Grieks-Bulgaarse grens voor toeristen

De opening van de Griekse landsgrens met Bulgarije voor toeristen heeft maandag geleid tot een verkeerschaos. Zowel vakantiegangers als arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië wachten in kilometerslange files om Griekenland in te komen, meldt de Griekse publieke omroep.

Vanwege het coronavirus werden de grensovergangen tussen Griekenland en zijn buurlanden in maart gesloten. De grens met Bulgarije is als eerste weer geopend. Vanuit Turkije, Noord-Macedonië en Albanië is het vooralsnog niet mogelijk om Griekenland in te rijden.

Begin juli gaan ook die grenzen weer open, melden bronnen rond het ministerie van Toerisme in Athene.